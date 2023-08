Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juve, Alessandro Matri, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla scelta di Cuadrado di andare all'Inter e sulla situazione bloccata di Leonardo Bonucci.'Secondo me la Juve adesso non è davanti, e fa strano vedere Bonucci e Cuadrado senza indosso la maglia bianconera, il primo per una scelta societaria e il secondo per la scadenza del contratto, ma il colombiano se sta bene fisicamente può sempre far benissimo quindi sono curioso di vederlo all’opera'.