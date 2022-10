Alessandro, a DAZN, parla così del momento Juve: "Fossi un tifoso della Juventus oggi sarei un po' preoccupato - ha commentato Alessandro Matri rispondendo a un più ottimista Riccardo Montolivo -. Per assurdo era il periodo peggiore del Milan e il migliore della Juventus che avrebbe dovuto approfittarne. La Juve è durata venti minuti e quando si dice che si vuole giocare in avanti, la squadra deve aggredire ed essere corta. Ci sono stati errori tecnici, ma quando la Juve perde palla dà troppo spazio agli avversari. Nella ripartenza di Diaz c'è Milik che prova a intervenire in scivolata, una cosa mai vista".