La Juventus stamattina ha rivolto su Twitter gli auguri di buon compleanno ad Alessandro Matri, ex attaccante bianconero da poco ritiratosi dall'attività di calciatore. Arrivato a Torino dal Cagliari a gennaio 2011, Matri è stato uno dei protagonisti dei primi due scudetti vinti dalla Juve con Antonio Conte in panchina, i primi due della serie ancora aperta di nove scudetti di fila. Ed è tornato poi per una parentesi di pochi mesi a inizio 2015. Oggi compie 36 anni, essendo nato il 19 agosto 1984 a Sant'Angelo Lodigiano.