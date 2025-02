Matri certo: 'A fine stagione la Juventus sarà delusa per un motivo'

Getty Images



Matri parla della Juve

Negli studi di Pressing in onda su Canale 5 l'ex attaccante della Juventus Alessandroha parlato della Vecchia Signora. Le sue parole:"Adesso gli obiettivi sono il quarto posto e la Coppa Italia, sicuramente a fine stagione ci sarà delusione perché è stato fatto un mercato importante e si sperava un approccio diverso al campionato da parte della Juventus. Giuntoli ha espresso grande rammarico per quello che è successo in Champions sia a livello economico che a livello di obiettivi e il quarto posto deve essere il minimo per la Juventus adesso".

"La sua partita mi è piaciuta in particolare nell’atteggiamento, quello che a volte gli imputavo era la gestione dei momenti non positivi. Contro il Cagliari è sceso in campo concentrato, ha aggredito e fatto un gran gol: avrebbe conquistato un rigore, se lo avessero detto e mi è piaciuto per l’atteggiamento avuto in campo. Ottima la mossa di non toglierlo per inserire Kolo Muani: è stato un segnale importante da parte dell’allenatore".