Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, ha commentato a Dazn la vittoria della squadra di Allegri sul campo dello Spezia per 3-2: "La Juve, vincendo così, darà la svolta e accenderà degli stimoli, ma lascia comunque dei campanelli d'allarme. La squadra è veramente forte ma deve trovare ancora i giusti meccanismi, e conoscendo Allegri starà ancora cercando gli equilibri.Una vittoria come quella di oggi, che non era scontata, può sbloccare mentalmente la situazione. Allegri l'ho rivisto trasmettere grinta e serenità. Giocatori che stanno in panchina?