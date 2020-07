Alessandro Matri, a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato la sua carriera: "A Cagliari sono nato, a Sassuolo sono morto.... Scherzo. Cagliari è stata una tappa fondamentale. Ci ho lasciato il cuore, ho cominciato a giocare con continuità in serie A e da lì sono arrivato alla Juve. Sassuolo è un altro capitolo speciale. Io, Federica (Nargi, la sua compagna) e Beatrice (la prima figlia, quasi 4 anni, poi 16 mesi fa è arrivata Sofia) vivevamo a Modena. Siamo stati troppo bene. Sono andato via con le lacrime agli occhi. Questa di oggi è una sfida del cuore. L'Inter? Se arriva secondo è un’annata che diventa molto positiva. Consideriamo che la Juve parte sempre in pole position. Gli infortuni di Barella e Sensi lo hanno penalizzato e ha vinto la scommessa Lukaku che ha fatto molto bene. Allegri? E’ quello che mi ha lanciato e fatto esprimere al meglio. Poi al Milan è stata colpa mia".