L'ex attaccante della Juventus, Alessandro Matri, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, analizzando la stagione e il momento della Juventus: "La vittorie in Coppa Italia con la Lazio e in campionato con la Fiorentina aiutano sicuramente ad alzare il morale e magari a ritrovare qualche sicurezza, ma la classifica – comunque corta da quelle parti – non deve lasciare tranquilli. Il calendario, fra l’altro, non è per nulla semplice".Dusan i gol li ha trovati anche quest’anno. La squadra fa molto affidamento sul serbo, è inevitabilmente legata alle individualità in una stagione in cui, per vari motivi, è mancata una certa continuità fra i leader. E penso anche a Chiesa e Danilo, per esempio"."Ho l’impressione che i giocatori abbiano ora capito e metabolizzato l’attuale loro dimensione. A un certo punto hanno realmente creduto di poter stare lì con l’Inter. Ma la sconfitta di San Siro ha avuto l’effetto di un tremendo colpo da ko, smaltito con enorme fatica. Sì, mi sembra che abbiano finalmente riaperto gli occhi e focalizzato il vero obiettivo, ovvero il pass per la Champions".