Matri a SportMediaset: 'Conte alla Juve? Lo vedrei meglio...'

22 minuti fa



Alessandro Matri ha parlato a SportMediaset della situazione legata ad Antonio Conte recentemente accostato alla Juventus. Le sue parole:



MATRI- "Tudor? Se fa il mondiale per club, per lui si chiude un mercato perché se finisce il 14 luglio si escluderebbe da una squadra successiva. Giusto non fare il Mondiale, se non sarà lui il prossimo allenatore. Conte? La situazione ideale per lui sarebbe il Milan, senza coppe, con tutto il tempo possibile per fare valere le sue idee ma per lui la Juventus è di più".