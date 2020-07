Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, che ha da poco annunciato il suo addio al calcio parla a Libero della lotta scudetto e non solo: "Lotta tricolore riaperta? Direi di no. La Juve è superiore e il suo ciclo è destinato a durare ancora a lungo. Le avversarie si sono avvicinate, ma il gap non verrà colmato nel giro di un anno. Quella bianconera è una società avanti anni luce rispetto alle altre come testimonino lo stadio di proprietà fatto 10 anni fa e ora la Squadra B. Poi basta guardare le rose: la Juve può contare su 24 titolari".



SARRI - "Per vedere i frutti del lavoro di Sarri sul piano del gioco serve un anno di assestamento. Detto questo,con tanti campioni è difficile replicare l’organizzazione che avevano le sue squadre precedenti. I grandi giocatori vivono di giocate singole e il loro individualismo destabilizza gli schemi…".



CONTE - "Certe critiche sono eccessive. Il mister ha iniziato alla grande. L’Inter ha fatto un’andata strepitosa e fino a marzo ha tenuto testa alla Juve. Poi con gli infortuni sono emerse le distanze: l’Inter in panchina non ha molte alternative…".



ALLEGRI - "Fa strano non vederlo in panchina. Si è preso un anno sabbatico, ma a settembre lo rivedremo in pista. Per capacità e bravura ambisce a vincere la Champions e necessità di una squadra forte".



CONTE ALLEGRI - "Non hanno molti punti di contatto. Conte ti trascina con il suo carisma: riesce a trasmetterti la sua cattiveria e voglia di vincere sempre. Allegri invece è bravissimo nel tenere sereno il gruppo, gestendo uno spogliatoio affollato di campioni".



TONALI - "Sandro ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli e ha la testa giusta. Per caratteristiche lo vedrei meglio nel 3-4-1-2 interista, perfetto per fare uno dei due a metà campo".