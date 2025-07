Matilde Pavan al JMedical, ecco il nuovo acquisto della Juventus Women VIDEO

Matilde #Pavan é al JMedical. Visite mediche e firma con la #JuventusWomen



Matilde Pavan rimarrà alla Juventus?

È il giorno di. Dopo un lungo corteggiamento la centrocampista classe 2004 ha scelto la. Matilde arriva dall'Inter ed è parte del triplice scambio che include Juve, Inter e Roma che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane : Matilde Pavan alla Juventus, Valentina Bergamaschi alla Roma e Benedetta Glionna all'Inter.

Pavan però che è reduce da un infortunio al legamento crociato e da una stagione con scarso minutaggio non resterà a Torino. Si trasferirà in prestito al Como Women per recuperare la condizione ottimale prima di fare ritorno a Torino per restarci agli ordini di Max Canzi. Pavan infatti conosce già bene il Como Women dove ha giocato qualche stagione fa con l'amica Chiara Beccari che ritroverà in bianconero.Proprio Chiara Beccari in un'intervista ai nostri microfoni aveva raccontato quel trascorso insieme alle lariane: "Matilde è stata la mia compagna a Como, eravamo anche coinquiline e siamo tanto legate. Condividere con lei quella stagione è stato speciale".Si tratta della seconda giocatrice che in questa sessione di calciomercato si trasferisce dall'Inter alla Juventus Women. Prima di Pavan infatti ad approdare a Torino era stata Michela Cambiaghi , attaccante classe 1996 oggi impegnata con l'Italia di Soncin a Euro 2025.Ora Pavan è pronta a firmare il suo contratto con la Juventus e a ritrovare anche Chiara Beccari. Questa mattina poco dopo le nove ecco il suo ingresso al JMedical, successivamente alcuni contenuti allo Juventus Creator Lab ed infine il trasferimento a Vinovo per apporre la firma sul contratto che legherà alla Juventus. Di seguito il video: