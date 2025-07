Matilde Pavan alla Juventus Women, ora è UFFICIALE: i dettagli

Getty Images

Dal sito ufficiale Juventus:LaWomen accoglie Matilde Pavan : il nuovo acquisto bianconero ha firmato il nuovo contratto fino alLa giocatrice che lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Inter è nata il 12 giugno 2004; centrocampista in grado di ricoprire diversi ruoli sul terreno di gioco: calciatrice sin da bambina, Pavan è cresciuta nel Venezia prima e nell’Hellas Verona poi - facendo con la squadra veneta il suo esordio in Serie A, prima di passare al club nerazzurro.Nel 2022-23 arriva la consacrazione grazie alla stagione trascorsa in prestito al Como Women, raccogliendo 24 presenze nelle 26 sfide complessive di campionato condite con tre reti e conquistando anche spazio in Nazionale, con cui ha fatto l’esordio nell’aprile 2023.

Le prime parole di Pavan alla Juventus Women



Matilde Pavan resterà alla Juventus Women?

Una giovane calciatrice di grande talento e prospettivache entra a far parte della nostra squadra: benvenuta in bianconero, Matilde!"È un onore per me essere qui. Sapere che un club come la Juventus abbia mostrato interesse nei miei confronti e abbia deciso di iniziare questo percorso insieme mi rende orgogliosa. Venendo alle mie caratteristiche in campo: mi sento una giocatrice creativa e mi piace tanto provare cose nuove, imparare. A livello tecnico-tattico sono una centrocampista offensiva, con visione di gioco e a cui piace inserirsi negli spazi".Stando a quanto appreso dalla nostra redazione la centrocampista classe 2004 si trasferirà in prestito al Como Women per questa stagione.