A Sky Sport, Mourinho ha parlato così di Matic: "Non mi piace parlare dei giocatori di altre squadre, non penso che sia una cosa buona per me, per il club e per gli altri giocatori. Tutti conoscono qual è il mio rapporto con lui, è uno dei ragazzi che ha la mia fiducia. Insieme abbiamo vinto e abbiamo combattuto nello United. È un giocatore fantastico ma questo è il tipo di risposta che non va bene né per me né per lui".