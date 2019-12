Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, elogia Antonio Conte, suo ex allenatore, oggi all'Inter: "La Serie A per me è sempre stata uno dei campionati più belli. Conte è pazzo per il calcio, pensa 24 ore al calcio, analizza i propri giocatori e gli avversari. Tatticamente è uno dei migliori allenatori al mondo. Fisicamente le sue squadre sono pronte a correre 95 minuti alo stesso livello. E’ un professionista, uno dei migliori al mondo. Farà grandi cose all’Inter e sono sicuro che ce la farà. Se lo merita”.