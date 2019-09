La Juventus punta un nuovo colpo a parametro zero a centrocampo. Dopo Emre Can, Rabiot e Ramsey, dopo aver messo nel mirino Eriksen, secondo il The Sun il club bianconero si è inserito con Inter e Milan nella corsa a Nemanja Matic, in scadenza a fine anno con il Manchester United. Nel 2020 sarà libero, i bianconeri ci pensano.