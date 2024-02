Gonzalo, a TMW, ha parlato così di“Anche lui è ancora un ragazzo, ma sarà un giocatore importante per la Nazionale in futuro. Il ricambio arriva prima o poi, e lui sarà tra questi. Giocare alla Juventus non è facile ma lui può farlo e lo farà bene, come con l’Argentina. Sono giocatori di un talento che esce poche volte, può fare la differenza anche in grandi squadre. Di Maria? Lui voleva venire via, ha fatto comunque un buon anno alla Juve. Penso che tornerà al Rosario Central, il suo cuore è lì”.“L’anno scorso ha fatto un grande campionato il Napoli e ha meritato di vincere. L’Inter per poco non ha vinto la Champions, era chiaro che questo campionato potesse vincerlo tranquillamente. Ancora manca tanto, ma rimane la favorita. Assieme alla Juventus, stanno sempre lassù. Secondo me è un calcio bellissimo, per nessuna squadra è facile vincere. Ma come forza penso che l’Inter sia uno scalino più avanti rispetto alle altre”.