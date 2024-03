Un gol straordinario, diventato virale sul web e sui social network in poche ore. Anche dall'altra parte del mondo,sta incantando. All'Estadio Encanto di Mazatlan, in Messico, nella notte italiana tra venerdì e sabato, l'attaccante della Juventus in prestito al Frosinone ha rubato la scena con un gol di straordinaria bellezza.Durante l'amichevole tra l'Under 23 del Messico e l'Argentina, con l'Albiceleste già in vantaggio per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Thiago Almada,Al minuto 25 del primo tempo, su un cross tagliato dalla destra a mezza altezza, Soulé si è trovato libero nel centro dell'area di rigore. Con un tocco delicato del suo esterno sinistro, ha inviato la palla verso il secondo palo, lasciando il portiere avversario completamente immobile. La sua abilità ha lasciato il pubblico a bocca aperta e i compagni di squadra in estasi. Nell'esultanza, Soulé ha quasi spiegato il suo gesto tecnico, replicando il suo saltello caratteristico prima del tocco sublime.