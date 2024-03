Tra i giocatori nati dal 2003 in poi, solo Judeha prestazioni migliori di. Analizzando le statistiche dei principali campionati europei (Premier League, Serie A, Liga, Ligue 1 e Bundesliga), il centrocampista del Real Madrid ha segnato 16 gol, mentre l'argentino ne ha segnati 10. Nonostante ciò, l'impatto di Bellingham sul Real Madrid ha sorpreso meno rispetto a quello di Soulé sul Frosinone.Da quando era solo un ragazzo che aveva bisogno di guadagnare esperienza, Soulé è riuscito a raggiungere la doppia cifra di gol in due terzi della stagione. Ha dimostrato una grande volontà di offrire giocate di qualità e di portare vittorie alla squadra di Eusebio Di Francesco, che ne ha bisogno più che mai per uscire da un periodo negativo e ottenere i punti necessari per la salvezza.