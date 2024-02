Intervenuto a Calcio Totale su Rai Sport, il ds delGuidoha detto la sua sul momento della Juve. Ecco il suo pensiero: "Lanon ha la rosa dell'Inter che è forte, se Frattesi fa la riserva qualcosa vuol dire, altre riserve giocherebbero nella Juventus che ha 11-12 giocatori di livello e poi gli altri sono tutti giovani. Quest'anno ha fatto un lavoro strepitoso lanciando così tanti giovani, quello che stanno facendo secondo me è superiore alla media.? Io non devo difendere nessuno ma l'anno scorso la Juventus è stata penalizzata di 10 punti con una storia pazzesca e Allegri ha portato la squadra in Champions, quest'anno sta facendo un lavoro straordinario con una squadra giovane, non ha una rosa importante come quella dell'Inter o del Milan o del Napoli".E sui giovani bianconeri in prestito nel club ciociaro: "Sepuò alzare il livello qualitativo della Juventus? Potenzialmente sì, Soulè è un giocatore forte, ha talento, è giovane però poi giocare nella Juventus non è facile ma questo ragazzo ci può giocare.? In questo momento l'azzurro sta giocando come attaccante, possono giocare entrambi sui due lati, poi dipende dall'allenatore. Soulè come, che sta crescendo dopo due anni di stop e sta tornando ad essere importante".