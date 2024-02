Matiassi è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il fantasista del Frosinone ma di proprietà della Juventus, ha parlato della stagione che sta vivendo, dei progetti futuri e degli insegnamenti di Massimiliano Allegri. Sull'offerta arrivata dall'Arabia Saudita poche settimane fa invece ha spiegato così la decisione: "Quando un po' a sorpresa mi è arrivata questa proposta all'Al-Ittihad ne ho subito parlato con la mia famiglia, ma già nella mia testa sapevo bene cosa fare: rimanere per salvare il Frosinone.""Prima di tutto devo tornare alla Juve, poi si vedrà anche in base a loro. L'Atalanta è una squadra forte, al ritorno ne abbiamo prese cinque""Prima di decidere avevo guardato l'andata vittoriosa con l'Atalanta. Ho visto subito che il modo di giocare poteva essere adatto a me. Poi Enzo (Barrenechea) mi ha convinto, raccontandomi di questo fantastico ambiente: i ragazzi, lo staff, la città...""Fase difensiva? A Frosinone sono migliorato tanto in questo, anche grazie al gruppo che si è creato fin dal primo giorno: la città è piccola, ci aiuta a stare tanto insieme. Ma quel "clic" mi è scattato alla Juve, prima non mi veniva naturale abbassarmi a difendere"."Di Francesco mi lascia libero in campo, Come avete visto, proviamo sempre a giocare contro chiunque come mi aveva detto al telefono prima di venire, anche per questo ho accettato"."Mi ha insegnato tanto. A occupare gli spazi, a fare più ruoli. Con lui ho giocato anche da quinto, da mezzala, sottopunta o largo a destra nel 4-3-3. E mi ha aiutato molto in fase difensiva"."Pur di farmi allenare mi hanno portato ovunque, in pullman, in bicicletta...Anche mio fratello maggiore.""Ne abbiamo parlato di persona quando è venuto a Frosinone. Ero nervoso, sa, alla mia età non sono cose di tutti i giorni. E lui ha capito, è stato veramente bravo".IDOLI - "Messi non si tocca...Da piccolo mi piaceva El Kun Auguero. Poi Hazard quando era al Chelsea".MOMENTI MIGLIORI DELLA CARRIERA - "Il passaggio alla Juve e il primo gol col Frosinone"."Ora come ora, salvare il Frosinone, vincere la Champions e poi il Mondiale"