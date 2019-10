di AM

Il talento argentino è sempre ben visto. Tutte le squadre europee, infatti, pescano in Sud America i propri giovani gioiellini, lì dove il calcio si vive e si respira da mattina a sera. L'obiettivo è prenderli quando ancora sono giovani di belle e rosee speranze, per farli crescere ed esplodere nel minor tempo possibile in Italia, con bassi costi e tanta resa. Ovviamente non è sempre così, ma questa strategia attira tutti i club importanti, tra cui la Juventus. I bianconeri hanno mandato i propri osservatori in giro per il mondo, per concentrarsi sui settori giovanili più promettenti e ne stanno traendo i frutti. E l'ultimo colpo è un talentino albiceleste



In Argentina sono sicuri. Olé titola: "Il Velez perde un altro dei propri gioielli". Secondo il quotidano, infatti, Matías Soulé è già in Europa per scegliere tra l’offerta della Juventus e quella del Monaco, con i bianconeri in leggero vantaggio. Ma di chi si tratta? Attaccante di appena sedici anni - nato a Mar de la Plata il 15 aprile del 2003 - gioca da trequartista ed è un mancino rapido e con i piedi buoni, come i migliori talenti argentini. In passato lo seguirono anche Milan, Genoa, Chelsea, Manchester City e Barcellona, ma ora i bianconeri sono in pole. E con l'operazione che più piace in casa Juve: un colpo a parametro zero. Non ha ancora firmato il primo contratto da professionista e se ne andrà dal Velez, spiega Tuttosport, tra polemiche e minacce. La Juve sogna un colpo alla Paul Pogba, sperando soprattutto di rivivere a pieno quell'affare.