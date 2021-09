Intervistato da El Chiringuito in Spagna il fratello di, ha parlato del futuro del fratello, confermando i dubbi, o meglio la scelta non ancora presa, sul suo rinnovo con ile sul corteggiamento di PSG, Real e Juve: “Paul non ha ancora deciso se rimanere oppure no durante la prossima estate. È una sua decisione anche se sta molto bene al Manchester United ora.