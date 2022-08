In una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla Roma di Josè Mourinho che, a detta sua sarà la rivelazione della stagione.'Anche le altre si sono rinforzate, soprattutto la Roma: Mourinho ha creato un ambiente incredibile, basta guardare a quello che è successo domenica in amichevole. Ha ricreato magia tra squadra, società e tifosi. Ha l’esperienza e la credibilità che aiutano a prendere giocatori veri e a far rendere al massimo gli altri, cresciuti in mentalità e in consapevolezza grazie al trionfo europeo. Ho sentito dire: “ha vinto una coppetta”, beh, vincere non è mai facile, nemmeno a carte. José ha dimostrato di saperlo fare, quindi tanto di cappello. E poi ha unito la Roma, quello è il suo vero miracolo: a Roma non è facile, anzi quasi impossibile'.