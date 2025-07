Materazzi torna a parlare di Juventus: cosa ha detto

Getty Images

Durante la tappa di Cervia della Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, Marco Materazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti a La Gazzetta dello Sport che toccano indirettamente anche il calciomercato della Juventus.L’ex difensore nerazzurro, parlando delle ambizioni dell’Inter per la prossima stagione, ha chiaramente citato anche i bianconeri tra le protagoniste della corsa al vertice. «Il Milan tornerà, la Juve farà una grande squadra, sarà un bel campionato», ha affermato Materazzi, sottolineando come si aspetti una Juventus molto competitiva nel prossimo campionato di Serie A.

Secondo l’ex campione del mondo, nonostante il Napoli sia il campione in carica e stia rinforzando bene la rosa, anche la Juventus si sta muovendo in modo deciso sul mercato per allestire una rosa all’altezza delle ambizioni. Le parole di Materazzi confermano l’idea di una Juve pronta a tornare protagonista, forte di nuovi innesti e di una dirigenza che punta a tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano.Le dichiarazioni di Materazzi aggiungono ulteriore curiosità attorno al calciomercato Juve, che nei prossimi giorni potrebbe regalare colpi importanti per il progetto tecnico 2025/2026.