L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Marco Materazzi senza peli sulla lingua in una diretta Instagram: "Mi davano del figlio di p... in ogni stadio, adesso fanno tutti i moralisti con il razzismo. I giudici sportivi che ci sono stati e ci sono ora non capiscono un c...o. I buu? Non sono una forma di razzismo, si vuole cercare di non far giocare bene l'avversario. Almeno, questo voglio sperare. O pensi che sono piccoli di testa o lo fanno perché ti temono e sei forte. Io la vedevo così. Poi ci sono i giudici sportivi che vogliono apparire e danno 20.000 euro di multa. A cosa serve?".