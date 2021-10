Sul palco del Festival dello Sport di Trento è andato in scena anche un dibattito a distanza sul razzismo tra Lilian Thuram, che ha parlato delle responsabilità dei giocatori bianchi di fronte al razzismo nel calcio, e Marco Materazzi, che ha detto "Thuram non è mai uscito dal campo quando mi urlavano 'figlio di put.....'".

Parole che hanno suscitato un dibattito allargato e furente su Twitter, dove molti utenti attaccano l'ex difensore dell'Inter: "Non si può mettere a paragone quel tipo di insulto con quelli razzisti" e chi invece ricorda come Materazzi abbia perso la madre quando era molto giovane, e dunque su di lui quell'insulto gravava in maniera paragonabile a un insulto razzista.