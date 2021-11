Marco, sulla Gazzetta in edicola, scrive a Leonardo Bonucci: "Bonucci sa cosa intendo: lui sa qual è il gusto di una sfida a oltranza, conosce la forza che può dare mettendosi alla prova. Domani ne avrà un'altra importante, tanto più adesso che sa di dover essere la guida sicura di una difesa priva di Chiellini. Prenderà la sua fascia, ma sarà anche il punto di riferimento per certi equilibri. Per Bonucci parla la carriera. Di sicuro non gli è mancata la personalità".