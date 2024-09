Le parole di Marcoalla Gazzetta dello Sport:DERBY - "Prendere tre punti domenica sarebbe un qualcosa di complicato da digerire per i rivali alla corsa scudetto, un duro colpo. Beh, di solito è uno svantaggio approcciarsi al derby in questo modo, di solito vince chi sta peggio. Ma parliamo dell'Inter. Parliamo di una squadra che da due anni è la più forte in assoluto in Italia: a prescindere da chi gioca, l'identità è sempre quella. Manchester è stata esemplare in questo senso".