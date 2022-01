Intervistato dall'Ansa, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha espresso la propria opinione in merito alla possibilità di giocare con gli stadi chiusi al pubblico. "Tutti gli atleti fanno dei sacrifici, e chi ha la passione per determinati sport è giusto che possa assistere alle partite e agli eventi sportivi, ma l'emergenza Covid è talmente una cosa più grande di noi che non posso essere io a giudicare, perché qualunque cosa si faccia, poi si dice che è sbagliata".