Marco, ex capitano e difensore dell'Inter e della nazionale italiana, ai microfoni di SportMediaset ha parlato dei nerazzurri nella stagione attuale e della corsa verso lo Scudetto che vede proprio protagonista la squadra allenata da Simone Inzaghi. Non cita il record di punti però, appartenente alla Juventus di Antonio Conte. Le sue parole:"Il record di punti non mi interessa, preferisco vincerlo nel derby. I record sono fatti per essere battuti, invece vincere uno scudetto nel derby rimarrebbe nella storia".