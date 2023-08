Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha voluto celebrare l’addio al calcio di Gigi Buffon.‘Gigi, non dimenticherò per tutta la vita la tua corsa verso di me e il tuo abbraccio dopo il mio gol alla Repubblica Ceca. Grazie, senza di te non sarei mai diventato campione del mondo'.