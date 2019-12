Ronaldo ovunque. Eanche nei pensieri di Marco, specialmente se si parla di colpi di testa (del resto, Matrix è assolutamente esperto). L'ex leader dell'Inter ha commentato così sul suo Instagram: "Bravo AIR CR7, quasi come me. Complimenti per il goal". Il campione del Mondo del 2006 ha fatto un collage con la foto del gol di Ronaldo contro la Samp e della sua rete contro la Repubblica Ceca, arrivato proprio nel torneo di Germania. Come racconta Goal.com, Materazzi saltò davvero più in alto di Ronaldo, fermandosi a 2,70 metri. Pazzesco.