Marco Materazzi, al Festival dello Sport di Trento, replica a distanza a Lilian Thuram che ha parlato delle responsabilità dei giocatori bianchi di fronte agli insulti contro i giocatori di colore.

Queste le parole di Materazzi, seguite da un aneddoto su Roberto Mancini: "Io sono contro il razzismo, però Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p... Questa è la discriminazione, per il bianco, per il nero e anche per il figlio di p…. Con Mancini ai tempi dell’Inter un paio di volte ci siamo scornati, ma è finito tutto lì. È normale succeda tra personalità forti, dopo il Mondiale 2006 chiarimmo tutto anche per quello che dimostrai in campo. Andò tutto liscio come l’olio, poi infatti vincemmo tanto con lui e dopo di lui, con Mourinho".