Marco Materazzi, sui propri canali social, mostrando un pallone con le firme degli ex compagni di squadra, ha condiviso un video in cui parla del 5 maggio 2010, glissando su quanto successo nel 2002 e la clamorosa vittoria dello scudetto da parte della Juventus. Queste le parole che accompagnano il post: "Certo che ricordo il 5 maggio, ma non per ciò che qualcuno vorrebbe..il 5 Maggio è iniziato il sogno.. #5maggio #Materazzi #Impazzite #triplete".