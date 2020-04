In una diretta con lo Youtube 'Er Faina', Marco Materazzi non getta acqua sul fuoco quando parla della Juventus e del suo rapporto con i tifosi bianconeri: "Calori? Alessandro era un grande professionista. Io posso dire che in quella giornata faceva freddo e pioveva. All'inizio la Juve ci ha preso a pallonate: potevano fare 4 gol e non li hanno fatti. Nel secondo tempo, su quel corner, in 6 contro 1, si sono fatti gol da soli: la verità è questa. Poi la partita è andata come è andata, noi abbiamo fatto solo la nostra parte come è giusto che sia. Come il 5 maggio? Come storia è stata molto simile".