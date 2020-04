2









Marco Materazzi ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana ha parlato questo pomeriggio nel corso di una diretta Instagram. Con lo stop del calcio giocato, sono molti i giocatori e ex giocatori che si affidano ai solcial per comunicare alcuni pensieri. Durante la diretta Instagram insieme aSebastian Frey, l'ex Inter Materazzi ha parlato così della Juventus, ecco le sue parole: Odio tantissimo la Juventus (sportivamente). Se potessi, vorrei rigiocare il 5 maggio". Insomma, 'l'amore' tra l'ex difensore centrale dell'Inter e la Vecchia Signora non è mai sbocciato.