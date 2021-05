Marco Materazzi è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport sull'arrivo di Jose Mourinho alla Roma quest'estate. L'ex bandiera nerazzurra ha avuto modo di nominare anche la Juventus: "Per gli interisti sarebbe stato peggio se Mourinho avesse scelto Juve o Milan. Tra Roma-Inter e Roma-Juve sentirà di più quest'ultima, anche perché i romanisti te la fanno sentire per forza. Ma farà di tutto anche per vincere contro l'Inter. E godrà, se la batterà".

Materazzi e lo Special One hanno vissuto insieme la gioia del Triplete nella stagione 2009-2010.