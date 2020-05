In collegamento in diretta sulla pagina Instagram di Nicolò De DeVitis, l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha affrontato diversi temi: “La mia top 11? Mi metti in difficoltà, io sono stato fortunato perché ho giocato con i più forti. In porta metà Buffon e metà Julio Cesar. In difesa metto Maicon, Samuel, Cannavaro e Chivu. Poi Cristiano Ronaldo, Figo, Stankovic e Gattuso a centrocampo. Davanti Messi ed Eto'o. Ne lascio fuori troppi, da Totti a Milito: facciamo così, mettiamo la panchina lunga".



MONDIALE 2006 - “Tutti dicono che abbiamo vinto per Calciopoli, ma per me sono tutte cazzate. Eravamo i più forti ed eravamo convinti di poter vincere, poi è normale che ogni partita nasconda sempre delle insidie".



GIOVANI - “In chi mi rivedo? Bastoni mi piace parecchio. Poi dico Bonucci, al di là del fatto che ha sbagliato squadra. Scherzo (ride ndr). Bastoni, Barella e Chiesa, che picchierei perché è veramente forte e talvolta accentua le cadute".



MOURINHO - “Avevo un rapporto vero e sincero, ogni tanto lo sento. Abbiamo una chat con quelli del Triplete e del Mondiale, ci scriviamo quasi quotidianamente".



FARE L’ALLENATORE - “Io ho preso tutte le licenze, servono le giuste motivazioni. Tutti parlano di progetti, non è quella la questione".