L'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha rialsciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della finalissima di Coppa Italia contro la Juve, in programma per l'11 maggio.



'La Coppa Italia in sé ha un grande valore per noi: con Mancini, con questa competizione vinta nel 2004-05, riuscimmo a interrompere un lungo digiuno e a gettare le basi per costruire la squadra che avrebbe poi vinto tutto'.