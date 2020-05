1









Una testata che, forse, ha deciso un Mondiale. Francia 2006, Zinedine Zidane dà una testata a Materazzi durante la finale contro l'Italia e l'arbitro lo espelle. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e gli Azzurri di Marcello Lippi Campioni del Mondo. A distanza di anni l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale rivale cosa ha detto a Zizou per scatenare quella reazione: "Non me l'aspettavo in quel momento. È stata la mia fortuna non aspettarmi quell'episodio - ha detto Materazzi in una diretta Instagram -Se mi preparavo finivamo entrambi negli spogliatoi. Avevamo avuto un contatto in area, lui nel primo tempo supplementare sfiorò il gol e Rino mi chiese di marcarlo. Dopo il primo scontro gli chiesi scusa e lui reagì male. Al terzo scontro gli ho sbroccato. Lui mi disse 'la mia maglia te la do dopo', gli risposi che preferivo la sorella...".