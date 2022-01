"Inter-Juventus non è mai una partita come le altre… Oggi è la partita!". Così Marco Materazzi ha chiamato a raccolta i suoi vecchi tifosi. Anche se ha smesso di giocare ormai diversi anni fa, Matrix si sente ancora interista al 100%. Nello scorso ottobre si era scagliato contro Juan Cuadrado, questa sera assente per squalifica: "Cuadrado ormai è una garanzia. Speriamo che non si tuffi… E che nel caso l’arbitro non abbocchi di nuovo".