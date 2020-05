In una diretta Instagram con Bobo Vieri, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi è tornato sull'amarezza del 5 maggio 2002, giornata che ha regalato lo scudetto alla Juventus dopo un testa a testa con i nerazzurri fino all'ultimo: "Sarebbe stato lo scudetto più bello perché era inaspettato, nessuno si aspettava che l'Inter potesse avvicinarsi al primo posto dopo aver cambiato tanto. E' andata così, merito loro. Siamo stati noi a sbagliare quella partita contro la Lazio. Avevamo un grande gruppo di italiani, che oggi è la forza della Juventus grazie ai vari Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini e gli altri italiani".



LA JUVE NON VINCE LE FINALI - “Cosa sarebbe successo in caso di tre ko a Siena, in Coppa Italia e a Madrid? Io mi sarei ammazzato. Quando non vinci e arrivi secondo… Lo sai meglio di me. È già difficile arrivarci, la Juve arriva sempre lì e poi perde le finali. Ma è difficile arrivarci. Io ho perso il 5 maggio e qualche finale di Coppa Italia, ci vuole fortuna. La Champions vale due campionati: finisce a dicembre e a febbraio è un’altra cosa”.



FAVORITA PER LO SCUDETTO - “L’Inter sta facendo tanto, ma la Juve è ancora superiore. Bisogna dirlo, altrimenti sembriamo quelli che fanno i grossi dietro la tastiera. Loro hanno lavorato bene negli anni, ma sono sicuro che arriveremo anche noi. Quest'anno è mancato qualcosa negli scontri diretti, ma se ricomincia il campionato non è detto niente eh. A porte chiuse poi, è un altro campionato. Vedremo. Poi che vinca il migliore”.