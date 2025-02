AFP via Getty Images

Marco Materazzi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Serie A. L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale è tornato sullo Scudetto perso, quando vestiva la maglia nerazzurra, contro la Juventus il 5 maggio 2002."Tutti noi non sapevamo se da quel 5 maggio avremmo avuto l'opportunità di alzare un trofeo. Dico sempre che la Champions è stata la ciliegina sulla torta perché in quell'Inter di Madrid c'erano Toldo, Materazzi, Cordoba Zanetti, giocatori che in quel 5 maggio soffrirono tantissimo. Poi, alla fine, il karma ci ha restituito tutto con gli interessi".