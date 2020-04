Dopo aver parlato della Juventus impegnata in Champions alla ripresa della stagione (c'è uno 0-1 contro il Lione da ribaltare nel ritorno degli ottavi), l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato del rapporto tra Mauro Icardi e i tifosi nerazzurri: "Lasciatelo in pace, ognuno deve andare per la sua strada. Si assumerà le responsabilità di quello che fa, l'interista non deve accanirsi". Il nome dell'argentino è uno di quelli presenti nella lista di Paratici alla ricerca del numero 9 per il futuro.