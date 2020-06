Matteo Materazzi, procuratore e fratello dell’ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, commentando il colpo Inter-Hakimi: "Hakimi è un grandissimo giocatore, il lavoro dell'Inter è sotto gli occhi di tutto e ha portato grandissimi campioni, colmando il gap che c'era con la Juventus. Credo che l'Inter sia completa in ogni reparto: la difesa è una delle più forti d'Europa, a centrocampo ha preso giovani importanti e aveva già giocatori forti, davanti nulla da dire, quindi credo si sia sempre rinforzata e questi ultimi colpi sono la ciliegina sulla torta. E' una squadra che dirà la sua in Italia e in Europa. Sicuramente a sinistra può migliorare ma è un problema di tutte, anche la Juve e la Lazio hanno difficoltà in quel ruolo: l'Atalanta invece cresce talenti interessanti ma con una pressione diversa. Hakimi è un campione, l'Inter lo ha preso e ora sono convinto che prenderanno qualcuno anche a sinistra. Ultimamente ho notato che chi ha la recompra non recompra mai, secondo me non lo farà neanche il Lipsia con Schick: in questo momento i soldi sono pochi, l'Inter li ha e li spende anche bene quindi tanto di cappello. Scambi come quello fra Arthur e Pjanic portano benefici notevoli in termini di plusvalenze che possono sistemare i bilanci: sono due grandi giocatori, Pjanic è stato messo in discussione ma è molto forte, Arthur è un bel prospetto e sono convinto che questo scambio possa essere buono per tutte e due perchè i giocatori dopo qualche anno tendono a cambiare aria".