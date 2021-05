2









Per il 19° scudetto dell’Inter, conquistato dopo 11 anni, La Gazzetta dello Sport ha interpellato gli uomini del triplete nerazzurro conquistato nella stagione 2009-2010. Tra questi Marco Materazzi, che non ha perso l’occasione per pungere la Juventus: “Scudetto? Me lo godo perché ho detto dal primo giorno che era un “obbligo” vincerlo. E perché ogni scudetto dell’Inter ne vale 4 o 5 di quelli degli altri…”.