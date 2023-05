Intervistato da InterTv nel post-partita della sfida di Champions League contro il Milan, Marcoha detto: "Non avevo dubbi sul fatto che saremmo passati. Fino a quattro partite fa il Milan sembrava già secondo e già in finale di Champions, invece si è ribaltato tutto. Gli abbiamo dato una mazzata mentalmente perché ora non sarà facile per loro riprendere il treno per il quarto posto"."Per noi invece sarà un bel finale di stagione, ma qjuattro partite fa nessuno pensava che l'Inter potesse andare in Champions. Adesso nessuno pensa che ci possa andare il Milan. Certo, a meno che non si penalizzi chi deve essere penalizzato..."