Intervenuto a Sky Sport, l'ex difensore Marco Materazzi ha parlato dell'improvviso addio di Antonio Conte all'Inter: "E' andato via nel modo sbagliato, come Mourinho. Conte poteva aprire un ciclo in Italia così come poteva farlo il portoghese dopo il Triplete, gliel'avevo anche detto prima di Madrid. Antonio aveva creato un gruppo importante, ma rispetto la sua scelta e lo rispetto per quello che ha fatto".