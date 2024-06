Marco Materazzi, a Sky Sport, ritorna su un retroscena "musicale" a pochi momenti da Svizzera-Italia. Ecco le sue parole."Sostituire Calafiori per quanto fatto vedere è obiettivamente difficile. Il mister ha fatto bene a dare fiducia a Mancini, con caratteristiche diverse. Bastoni ha un buon piede. Mancio farà la sua partita e farà bene"."Il concerto dei Rolling Stones due giorni dopo? Me l'aveva chiesto Del Piero. Mi hanno fatto suonare. E a Del Piero non si può dire di no".