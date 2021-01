Intervenuto ai microfoni di Kickoff, Marco Materazzi ha parlato della sfida di domenica sera tra la sua ex squadra, l'Inter, e la Juventus di Andrea Pirlo: "La cosa peggiore è il non poter giocare più queste sfide, anche se il fatto che non ci sia il pubblico mi consola un po'. Ronaldo? Non è facile marcarlo, la mia fortuna è stata quella di non incontrare mai né lui, né Messi. Cristiano sta dimostrando anno dopo anno di essere un fenomeno, ma io ho incontrato il vero Ronaldo (il brasiliano ex Inter, ndr)".