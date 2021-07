è stato uno degli eroi dell'Italia che ha vinto il Mondiale nel 2006. Sa come si vince, e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato così sulla finale di domenica contro l'Inghilterra: "Loro giocano in casa a Wembley come la Germania al Mondiale del 2006. Me le ricordo le facce dei tedeschi nel tunnel prima di entrare in campo: bianche, più delle maglie che avevano addosso. E noi ce lo urlavamo fra noi: 'Hanno paura, hanno paura!'. E ce l'avevano davvero: il factotum che ci aveva seguito per tutto il Mondiale, e capiva la loro lingua, ci traduceva quello che si dicevano: sentivano la pressione. L'altra sera ho visto in tv gli sguardi dei loro tifosi dopo il gol della Danimarca: fossi in Mancini li farei riguardare ai suoi giocatori, una bella terapia motivazionale. Abbiamo due precedenti a Wembley: gol di Capello e gol di Zola. Adesso vorrei che toccasse a Immobile".